СМИ опубликовали стенограмму совещания с критикой Бастрыкиным следователя из Всеволожска

В распоряжении издания 47News оказалась аудиозапись онлайн-совещания, на котором председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал следователя управления по Всеволожскому району Ленинградской области Владислава Мегрелова.

«Убирайте его. Пускай едет к себе. Шахтером будет или кочегаром. Ну и в Питере работу найдешь, короче говоря. Халдеем можно устроиться. Ну просто возмутительно, что я вижу по Ленинграду. Не могу быть равнодушным. Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то еще вот краснодарцы понаехали», — цитирует Бастрыкина СМИ.

По данным издания, он также задавал подчиненному личные вопросы: сколько ему лет, где родился, какой вуз окончил, почему решил переехать на север страны.

Кроме того, 47News отмечает, что глава СК распорядился понизить в должности, уволить или отправить на пенсию руководителя всеволжского управления полковника Алексея Демченко, который, по его мнению, не смог сплотить коллектив.

Ранее пресс-секретарь Следкома Светлана Петренко назвала ложью сообщение о госпитализации Мегрелова.

По данным 47News, поздно вечером 13 октября скорая помощь увезла Мегрелова из здания СК во Всеволожске. Перед этим его вызвали в отдел кадров из-за критики со стороны Бастрыкина, которому на работу следователя пожаловалась пенсионерка из Санкт-Петербурга.

Пожилая женщина рассказала, что в прошлом году скончался от отравления угарным газом ее сын. Этим делом занимался Мегрелов, установивший, что имел место несчастный случай — неисправная труба. Однако пенсионерка настаивает, что сына убила невестка.