Путин предложил выплачивать жителям ДФО 1 млн рублей при рождении третьего ребенка

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 3 ноября изучить вопрос о единовременной выплате на жилье для жителей Дальнего Востока в размере 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей. Такой пункт отмечен в списке поручений, опубликованных на сайте главы государства.

«Рассмотреть вопрос о предоставлении права на получение единовременной социальной выплаты при условии регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС на территории Дальневосточного федерального округа и направления данной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство», — отмечено в поручении.

Ранее стало известно, что с 2020 года, впервые за 12 лет, в России начала сокращаться доступность жилья. Эксперты полагают, что к такому положению дел привело введение льготной ипотеки и сокращение доходов россиян. Девелоперы в свою очередь не видят перспектив заметного снижения цен на жилье.