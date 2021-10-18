На Украине заявили о милитаризации детей в Крыму

Детей в Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном. Об этом «Интерфакс-Украина» заявил руководитель прокуратуры Крыма и Севастополя, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, Игорь Поночовный.

Он полагает, что дети с начальной и средней школы подвергаются «пропагандистскому воспитанию в стиле «отдать жизнь за Родину». Кроме того, по его словам, школьников также учат обращаться с оружием, в том числе взрывными устройствами и якобы разного рода тяжелым вооружением.

Уточняется, что по этой причине на Украине официально объявлены подозреваемыми два руководителя «Юнармии».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году. Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация ВС РФ, ЦСКА, а также Валентина Терешкова и Валерий Востротин.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса.