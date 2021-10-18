«112» восстановил хронологию событий при стрельбе в школе под Пермью

Telegram-канал «112» восстановил хронологию событий в школе Пермского края, где произошла стрельба.

По данным журналистов, 12-летний мальчик зашел в школу в 7.45. Он прошел через турникет, спрятав ружье «Сайга-М3» под куртку. В кармане у него было 8 патронов.

В 7.55 шестиклассник дважды выстрелил в коридоре второго этажа здания. Пули попали в полоток и стену, одна из них отрикошетила в дверь. В результате этого разбилось стекло, и стоявший рядом пятиклассник получил ранение.

В 8 утра директор школы вступила в переговоры с учеником и забрала у него ружье. В то же время преподаватели провели эвакуацию учеников.

Отмечается, что в школе не было металлодетектора. Охраной занималась организация «Октябрьский щит».

Как сообщалось ранее, в поселке Сарс Пермского края 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. Школьник произвел как минимум два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». Погибших нет. В образовательном учреждении были отменены уроки.