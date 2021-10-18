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Лиса, пробравшаяся на Красную площадь в Москве, попала на видео

Лиса попала в объектив камер видеонаблюдения в районе Храма Василия Блаженного в центре Москвы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на службу безопасности Исторического музея.

Хищница гуляла в центре Москвы на Красной площади утром 18 октября.

«Камеры зафиксировали животное в 5.20 утра. Лиса находилась на территории Покровского собора несколько минут. Такой случай произошел впервые за все время наблюдений», — заявили в учреждении.

В связи с произошедшим администрация столичного музея оповестила департамент природопользования и охраны окружающей среды города. В настоящий момент неизвестно, где находится лиса.

Ранее лиса распугала прихожан Сретенского монастыря в центре Москвы.

Также сообщалось, что в Москве увеличилось количество животных-синантропов. Речь про диких зверей, для которых городская среда является естественной для обитания.

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