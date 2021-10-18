Премьер Испании поклялся искоренить проституцию

На конгрессе Испанской социалистической рабочей партии ее лидер и премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал запретить проституцию, сообщив, что эта практика «порабощает женщин». Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Проституция в европейской стране была декриминализована в 1995 году с целью повышения безопасности людей, работающих в этой сфере. Однако рынок очень быстро возрос, и на данный момент в Испании работает приблизительно 300 тыс. проституток, при этом часть из них, по оценкам полиции, находится в сексуальном рабстве.

Испанская социалистическая рабочая партия добавила инициативу запрета проституции в предвыборный манифест в 2019 году, однако с тех пор не было ничего сделано в этом направлении. Отмечается, что многие сочли тогда это способом повысить популярность партии среди женщин.

Ранее сообщалось, что публичный скандал в Испании вызвала реклама с меню «русских проституток».