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Владельца «Сайги», из которой стреляли в школе под Пермью, лишат разрешения на оружие

Хозяин ружья, из которого стрелял шестиклассник в школе Пермского края, будет привлечен к ответственности за нарушение условий хранения оружия. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пермскому краю.

«Владелец будет лишен разрешения на хранение и ношение оружия», — отметили в ведомстве.

Отец мальчика ранее сообщил, что охотничье ружье, с которым пришел в школу его сын, лежало в сейфе, но ребенок мог увидеть, куда отец прятал ключи от него.

В поселке Сарс Пермского края 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. Инцидент произошел в одной из школ утром 18 октября. Школьник произвел как минимум два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». Погибших нет. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один ребенок — после стрельбы ему осколком стекла от двери порезало ногу. В образовательном учреждении были отменены уроки.

Стало известно, что стрелявшего в пермской школе ученика обезвредила директор школы.

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