В Подмосковье задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации

В Подмосковье выявлены мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщает Росздравнадзор.

«Выявлена организованная преступная группа, которая за денежное вознаграждение вносила фиктивные сведения о вакцинации граждан в Единый портал госуслуг», — говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре уточнили, что в преступную группу входили два медработника одной из подмосковных больниц, которые вносили данные о фальшивой вакцинации на портал Госулуг и шесть посредников, которые находили в Сети желающих получить поддельный сертификат. Всего, по данным ведомства, подобными услугами воспользовались не менее тысячи граждан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290, ч.4 ст. 274.1 и ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), участники преступной группы задержаны, устанавливается круг лиц, получивших поддельные сертификаты, добавили в Росздравнадзоре.

Кроме того, было установлено, что в деятельности преступной группы были задействованы должностные лица еще нескольких медицинских учреждений Московской области.

Ранее полицейские обнаружили схему фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.