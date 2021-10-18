Директор школы в Пермском крае рассказала, как убедила ученика отдать оружие

Галина Зайцева, директор школы в поселке Сарс Пермского края, где устроил стрельбу шестиклассник, рассказала, как ей удалось уговорить мальчика отдать оружие, сообщает Telegram-канал Baza.

Она сообщила, что мальчик был в состоянии нервного срыва, и предположила, что он боялся, что может совершить какие-то действия, «хотя и не готов был их совершить».

Зайцева уточнила, что мальчик кричал, что в него вселился бог и что он не справится с собой. По ее словам, подросток говорил про девочку, с которой якобы хотел расправиться, но ее в этот день в школе не было.

«Я не могу сказать, что он целился в меня, на мушке он меня не держал, он просто стоял с ружьем», — уточнила женщина.

Она сумела убедить мальчика пройти в учительскую, при этом повторяла, что в школе маленькие дети и «они не виноваты». Школьник послушал педагога и по пути отдал ей оружие и патроны.

12-летний подросток пришел в школу утром 18 октября и начал стрелять. Он произвел как минимум два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадал один ребенок — после стрельбы ему осколком стекла от двери порезало ногу, погибших нет.

Отец мальчика рассказал, что охотничье ружье, с которым пришел в школу его сын, лежало в сейфе, но ребенок мог увидеть, куда отец прятал ключи от него.

Сообщалось, что ученика не привлекут к уголовной ответственности.