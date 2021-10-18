«КП»: стрелявший в пермской школе ученик поставил детей к стене

Ученик школы в поселке Сарс Пермского края перед тем, как открыть стрельбу, поставил детей к стене, сообщает «Комсомольская правда Пермь».

По данным издания, подросток забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» произвел два выстрела: в потолок и дверь.

Shot в свою очередь сообщает, что шестиклассник начал стрелять, когда другие школьники не поверили, что у него настоящее ружье.

Ранее стало известно, что под Пермью, поселке Сарс, 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. Он произвел как минимум два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». Погибших нет. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один ребенок — после стрельбы ему осколком стекла от двери порезало порезало ногу.

Подростка обезвредила директор школы Галина Зайцева — она увела ребенка в кабинет, убедила отдать ей оружие и находилась с ним до приезда полицейских.

Позже стало известно, что школьник что взял ружье у отца, при стрельбе руководствовался «указаниями Бога», а также хотел «наладить вопрос» с одноклассницей. Причиной нападения, по словам самого мальчика, стала злоба и обида на одноклассников и учителей.

В МВД подтвердили инцидент и рассказали подробности о стрельбе.

Позднее ТАСС сообщил, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к ответственности.