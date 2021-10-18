Диетолог Кононенко назвала пять самых вредных для завтрака продуктов

Врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко назвала вредные для завтрака продукты, сообщает Пятый канал

Так, одними из самых вредных продуктов с утра она назвала быстрозавариваемые каши. Они резко повышают уровень сахара в крови, затем в организме выделяется гормон инсулин, который снижает уровень сахара, в результате человеку вскоре захочется есть.

Также среди продуктов, которые не стоит есть на завтрак, диетолог указала мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, и добавила в список неполезных свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты с джемом или шоколадной пастой. Соки и смузи, подчеркнула эксперт, содержат большое количество сахара.

«С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса», — отметила диетолог.

Ранее эксперты перечислили продукты, которые не рекомендуется есть на ужин.