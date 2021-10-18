Генсек ООН назвал причину появления новых штаммов COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приводит к развитию новых штаммов и продолжению экономического спада. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Неравенство [в распределении] вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад», — заявил Гутерриш.

По его словам, «без скоординированного, равного подхода устойчивого сокращения числа случаев инфицирования не будет ни в одной стране».

Ранее Гутерриш призвал своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где его применение одобрено медицинским регулятором.

Глава организации отметил, что многие работники ООН уже привились «Спутником V», в том числе в России. Гутерриш также подчеркнул, что в ООН хотели бы иметь возможность самим использовать ею, но пока они ждут ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

Он также попросил всех сотрудников организации привиться «Спутником V», там, где это одобрено.