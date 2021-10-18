Избитый дагестанцами в метро москвич пожаловался на онемение лица

Роман Ковалев, избитый в московском метро тремя мужчинами, опубликовал новое фото на своей странице в Instagram и рассказал, что левая часть его лица до сих пор не вернула чувствительность.

Мужчину прооперировали девять дней назад, сейчас проходит реабилитация.

«Все прошло успешно, сейчас реабилитационный период. Вместо уколов и таблеток остались только профилактические процедуры. Левая часть лица немая. Сказали, что это нервная система, и в течение полугода все должно прийти в норму», — написал он.

Ковалев рассказал, что у него по-прежнему проблемы с давлением — из-за этого он регулярно страдает от головной боли.

«Я подозреваю что это все на нервной почве, я не привык к такому количеству внимания», — пишет пациент.

Он также поблагодарил медперсонал, который помогал ему, свою девушку и подписчиков — за поддержку.

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Ранее дагестанский боец ММА осудил избивших человека в метро земляков.