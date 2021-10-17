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Биолог Баранова назвала уровень антител, который защитит от «дельта»-штамма

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Биолог Анча Баранова заявила, что «дельта»-штамм коронавируса считается самым опасным, поэтому уровень антител, который от него защитит, должен быть гораздо выше. Об этом она сообщила в своем Instagram.

По ее словам, людям, у которых меньше 200 единиц связывающих антител (BAU), необходимо ревакцинироваться. Нормой считается не менее 320 единиц, а от 1 000 и выше единиц обеспечит самую надежную защиту.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что «суперволна» COVID-19 в России будет длиться до весны. По его словам, в настоящее время в стране наблюдается лишь часть этой «суперволны».

Он также указал, что после стабилизации ситуации с коронавирусом в ноябре россиян ждет «декабрьская, а точнее, январская волна и затем, скорее всего, весенняя». По мнению иммунолога, сильной стабилизации ситуации и низкого уровня прироста заболевших не произойдет.

В субботу, 16 октября, стало известно, что в РФ установлен рекорд по числу случаев заражения COVID-19 за всю пандемию. У 9% новых заболевших не было клинических проявлений коронавируса.

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