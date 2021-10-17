Журналистке CNBC после интервью с Путиным подарили торт с его фотографией

Журналистка CNBC Хэдли Гэмбл опубликовала в своем Instagram фото торта с изображением президента России Владимира Путина, который ей подарили друзья.

На снимке запечатлен торт с изображением Путина и надписью «Слишком красива!» — отсылкой к комплименту, который российский президент сделал Гэмбл во время интервью.

«У меня самые лучшие друзья», — подписала фотографию журналистка.

Владимир Путин сделал комплимент Хедли Гэмбл во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Глава государства назвал журналистку «красивой женщиной».

Также сообщалось, что Гэмбл невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента.

Беседа Путина с Гэмбл состоялась в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», который прошел в Москве с 13 по 15 октября в ЦВЗ «Манеж». Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и правительство Москвы.