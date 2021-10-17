В албанском отеле не стали комментировать гибель россиян

Представители отеля Gloria Palace в албанском городе Керрет, где погибли четверо российских туристов, отказались комментировать произошедшее, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Мы все в шоке от произошедшего. Мы ждем окончания экспертизы и отчет судебно-медицинского эксперта. До тех пор мы не можем давать комментариев», — сказали в отеле.

Там также назвали «пустыми измышлениями» заявления о том, что родственники якобы употребляли алкоголь и запрещенные вещества. По словам представителя отеля, экспертиза еще не завершена.

Погибшие были членами одной семьи и, по сведениям источника телеканала, приехали из Москвы.

Ранее в посольстве России подтвердили гибель россиян Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова.

Их тела нашли 16 октября в сауне пятизвездочного отеля. Полиция сообщила, что россияне находились в сауне дольше положенного и задохнулись.