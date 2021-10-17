Легкомоторный самолет перевернулся при взлете в Казахстане

В Алма-Атинской области Казахстана близ озера Балхаш во время взлета перевернулся легкомоторный самолет Cessna 182. Об этом ТАСС заявили представители министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

На борту самолета в момент происшествия были один член экипажа и один пассажир. Cessna 182 после случившегося был полностью разрушен.

Как выяснилось, 17 октября легкомоторный самолет выполнял чартерный рейс. По неизвестным обстоятельствам самолет перевернулся очень быстро.

В июле в Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу.

Также весной этого года четыре человека погибли при крушении Ан-26 в Алма-Ате.