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Названо имя подозреваемого в убийстве британского депутата

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Reuters

Мужчина, который совершил убийство британского депутата Дэвида Амесса, заранее спланировал нападение на свою жертву. Предположительно, нападавшим стал Али Харби Али, сообщает издание Mail On Sunday.

По версии следствия, подозреваемый является 25-летним мужчиной сомалийского происхождения.

За неделю до убийства молодой человек записался на прием к депутату, узнав о том, что народный избранник посетит английский город Ли-он-Си. В результате злоумышленник поехал на поезде из Лондона в свой избирательный округ.

В Скотленд-Ярде не исключили, что «мотивы преступления потенциально связаны с исламским экстремизмом». В связи с чем нападение на политика классифицировали как теракт.

Полицейские рассматривают версию, что гражданин Великобритании действовал один, без сообщников.

Также выяснилось, что отцом убийцы является живущий в Лондоне экс-советник премьер-министра Сомали.

Дэвид Амесс был членом британского парламента с 1983 года. В знак траура над резиденцией премьера на Даунинг-стрит приспущены государственные флаги.

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