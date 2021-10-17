Медведь напал на беременную ассистентку дрессировщика в цирке в Орле

В цирке города Орел медведь накинулся на ассистентку-дрессировщика в ходе представления. Об этом сообщает местное издание «Орловский меридиан».

Как выяснилось, пострадавшая была беременна, о произошедшем рассказали зрители шоу.

Вечером 16 октября на сцену вышли дрессировщики с двумя медведями. По неизвестным причинам что-то разозлило животное и медведь напал на девушку-дрессировщицу. Само шоу стало многолюдным, зал был заполнен.

Момент нападения зверя во время представления попал на видео. Сразу после этого от девушки стали оттаскивать медведя, проявившего агрессию. Медведь, когда его отгоняли, не реагировал на удары кнутом.

Потерпевшую после представления госпитализировали. Данных о ее состоянии и тяжести травм сейчас нет.

Ранее медведь убил подростка в Красноярском крае.

Также медведь убил охотника из Хабаровского края.