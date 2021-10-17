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На Украине учительница выпила водки в школе и побила учащихся

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Depositphotos

В украинском городе Днепр пьяная учительница напала на двух школьниц, перед этим выпив водки прямо на работе. Об этом сообщается в группе «Образование Днепра — социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения» на странице в Facebook.

По словам матери одной из учениц, при нападении педагога пострадали две второклассницы.

«Вчера, со слов детей 2 «В» класса, и моей дочери в частности, учитель пила водку в течение рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать», — поделилась женщина.

Она уточнила, что преподавательница ударила двух детей прямо по голове. Также, по словам матери, нетрезвая учительница якобы чуть не упала на третью школьницу.

Предположительно, учительницу уже уволили из школы. Мать девочки заверила, что о проблемах с алкоголем у учительницы знали в руководстве учебного учреждения, но не предпринимали никаких мер на фоне нарушения трудового распорядка.

В настоящий момент неизвестно, какой предмет вела учительница и сколько ей лет.

Ранее в Тюменской области пьяный водитель школьного автобуса перевозил детей.

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