В столице Гаити похитили 17 христианских миссионеров из США

В столице Гаити Порт-о-Пренсе местная банда похитила 17 христианских миссионеров из США и членов их семей. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в службах безопасности островного государства.

Сообщается, что миссионеры были похищены прямо из автобуса, на котором они направлялись из приюта в аэропорт. Других подробностей газета не приводит. В NYT отмечают, что похищения иностранцев для Гаити — распространенное явление. Страна много лет находится в политическом кризисе, а около половины острова контролируют преступные группировки.

В ночь на 7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен. В его резиденцию пробрались неизвестные и напали на него и на его супругу Мартин Моиз. Женщину ранили, но она выжила. Она проходила лечение в клинике в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством.

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 . Сообщалось, что сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых были зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа. Погибли более 2 тысяч человек.

Впоследствии на Гаити случилось еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, население которой составляет около 125 тыс. человек.