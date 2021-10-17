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Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачах

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов рассказал, в каких случаях дачникам грозит штраф за сорняки на участке. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Если участок находится на землях сельхозназначения, дачник может получить штраф за зарастание 50 и более процентов площади участка одуванчиком, полынью, чертополохами разных видов, борщевиком Сосновского. Штраф в таком случае может составить от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, штраф может составить от 10 до 20 тысяч рублей.

Также могут выписать штраф до 500 рублей за разведение, выращивание, несвоевременное уничтожение карантинных сорняков. «Карантинными сорняками, в частности, являются, амброзия полыннолистная, амброзия трехраздельная, повилики», — объяснил Данилов. Юрист добавил, что назначение земли в таком случае значения не имеет.

Ранее юрист Николай Когошвили объяснил, почему россияне будут платить штраф за разведение кур на даче.

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