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Албанский журналист предположил, что русские туристы могли умереть из-за еды

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ABC News Albania

Журналист издания ABC News Albania Леонид Мусай назвал возможную причину смерти четверых россиян в албанском отеле.

По его информации, туристы прибыли в отель лишь вечером и заказали сауну, отказавшись от ужина. В сауну отдыхающие также ничего не взяли из еды и напитков.

«Главная загадка в том, что они ели в течение дня», — написал Мусай.

Ранее сообщалось, что четверо россиян были найдены мертвыми в отеле, расположенном в деревне Керрет албанского округа Кавая. Среди погибших — двое мужчин и две женщины. Их тела были найдены в сауне отеля. Полиция сообщила, что отдыхающие находились в сауне дольше положенного, что могло стать причиной их гибели.

Позднее СМИ назвали их имена: 31-летняя Екатерина Буренкова, 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков и 37-летний Никита Белоусов.

Администратор албанского отеля рассказал подробности произошедшего.

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