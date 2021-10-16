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Чукреев: незаконная продажа спирта на рынке в Екатеринбурге велась не один год

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Depositphotos

Предприниматель, задержанный в Екатеринбурге по делу о гибели 18 человек от отравления метанолом, несколько лет вел незаконную торговлю спиртом на рынке «Ботанический», но администрация никак не реагировала на этот факт. Об этом «Газете.Ru» рассказал координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

«Это гражданин Армении, он хорошо известен правоохранителям. Он продавал чистый спирт на розлив. Долго этим занимался, и, видимо, в какой-то момент ему на продажу попался не этиловый, а метиловый спирт. Деятельность его незаконной была изначально, но по закону кроме административной ответственности ему ничего нельзя было вменить. Администрация рынка на наши просьбы и информацию о том, что предприниматели ведут незаконную деятельность и губят население, никак не реагировала. Им было по барабану», — отметил Чукреев.

По его словам, за последние два года активисты проекта «Народный контроль» совместно с правоохранителями провели на территории рынка «Ботанический» шесть рейдов.

«Изымалась табачная, алкогольная продукция, но продавцы продолжали заниматься этой незаконной деятельностью. Последний рейд был этой зимой, когда мы задерживали на рынке торговцев контрабандными сигаретами», — рассказал Чукреев.

Он уточнил, что о первой жертве суррогатного алкоголя стало известно в начале этой недели, а к обеду 16 октября число погибших увеличилось до 16. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Думаю, что это дело будет расследоваться очень быстро. Мы по Оренбургской области видели, как это происходит. Сейчас самое главное — выявить каналы поставки спирта, откуда его везли и где он производился», — добавил общественник.

16 октября стало известно, что в Екатеринбурге 18 человек погибли, отравившись метанолом.

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