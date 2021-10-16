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В Красноярске сотрудники Росгвардии дали первоклассникам боевое оружие во время урока

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В Красноярске сотрудники Росгвардии провели для учащихся первых классов одной из местных школ «урок безопасности», дав детям подержать боевое оружие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мероприятия было приурочено к предстоящему Дню отца.

«К огромной радости первоклашек, каждый из них не только поближе рассмотрел специальные средства, которыми пользуются сотрудники Росгвардии, но и подержали в руках «боевой арсенал», состоящий на вооружении в спецподразделении», — указано в сообщении.

В соцсетях подвергли критике подобные занятия, посчитав их опасными и неуместными, особенно для учащихся первых классов. В Росгвардии ничего неправильного в этом не увидели. В управлении ведомства по Красноярскому краю в беседе с изданием «Подъем» рассказали, что оружие было не заряжено, а уроки подобного рода проходят каждый год.

В 2019 году учеников девятого класса школы села Новотроицкое в Татарстане «заставили драться» с сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом силовики должны были отработать действия во время массовых беспорядков.

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