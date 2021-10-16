Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом

Шестнадцать человек скончались в Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола, сообщил ТАСС координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

«В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал, его уже задержали», — сказал он.

Чукреев добавил, что суррогатный спирт задержанный продавал в розлив на одном из рынков Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 35 человек. Также сообщается о 64 пострадавших. На ИВЛ остаются три пациента. В стационаре лечатся 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно.

По факту массового отравления были задержаны три человека, подозреваемых в нелегальном сбыте поддельного алкоголя. По данным следствия, 29-летний местный житель организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере, а 60-летний мужчина и 47-летняя женщина осуществляли сбыт контрафактного алкоголя потерпевшим.

Следователи также обнаружили склад в Орске, с которого осуществлялся сбыт суррогата, а также пункт производства, разлива и хранения указанной продукции, откуда изъяли свыше 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и 1279 — со спиртосодержащей продукцией.

Было возбуждено 5 уголовных дел, связанных с производством суррогатного алкоголя, которые объединены в одно производство.