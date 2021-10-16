Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме рассказали о работе по борьбе с бедностью граждан 17:14
Агент чемпиона Евро-2020 оценил вероятность перехода футболиста в «Зенит» 17:11
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы 17:07
Число пострадавших в крупном ДТП в Нижнем Новгороде возросло до 18 17:03
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче... 16:59
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара» 16:36

Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Шестнадцать человек скончались в Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола, сообщил ТАСС координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

«В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал, его уже задержали», — сказал он.

Чукреев добавил, что суррогатный спирт задержанный продавал в розлив на одном из рынков Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 35 человек. Также сообщается о 64 пострадавших. На ИВЛ остаются три пациента. В стационаре лечатся 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно.

По факту массового отравления были задержаны три человека, подозреваемых в нелегальном сбыте поддельного алкоголя. По данным следствия, 29-летний местный житель организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере, а 60-летний мужчина и 47-летняя женщина осуществляли сбыт контрафактного алкоголя потерпевшим.

Следователи также обнаружили склад в Орске, с которого осуществлялся сбыт суррогата, а также пункт производства, разлива и хранения указанной продукции, откуда изъяли свыше 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и 1279 — со спиртосодержащей продукцией.

Было возбуждено 5 уголовных дел, связанных с производством суррогатного алкоголя, которые объединены в одно производство.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях