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Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» перед задержанием пытался уехать в Польшу

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Геннадий Можейко/vk.com

Сотрудники российских спецслужб, предположительно, заставили журналиста »Комсомольской правды в Беларуси» улететь из Москвы в Минск. При этом у самого автора был билет на самолет в Польшу, сообщил телеканалу «RTVI Развлечения» главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

По словам Сунгоркина, Можейко успел рассказать о планах отправиться в Варшаву родителям, с которыми он беседовал незадолго до задержания.

После того как Можейко приехал в столичный аэропорт «Шереметьево», российские спецслужбы объявили, что он фигурирует в списках нежелательных персон. Затем журналиста посадили в самолет, следующий в Минск.

По прибытии в белорусскую столицу журналиста «КП» встретили работники Комитета государственной безопасности страны.

«Прямой картинки, как его взяли за белы руки, заковали и выкрали, нет. Это лишь суждения, — возможно, очень близкие к тому, что было на самом деле», — подчеркнул главред.

Сунгоркин считает, что все происходящее с Можейко было абсурдным и инцидент больше схож с выдворением.

Геннадия Можейко, журналиста СМИ kp.by, задержали 1 октября в аэропорту Минска. Согласно информации Сунгоркина, задержание связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем. После выхода статьи Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту белорусской «Комсомольской правды».

Также суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на арест журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко.

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