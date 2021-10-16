В Москве до конца 2024 года построят 35 станций метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца 2024 года будет открыто 35 станций и 76 километров линий Московского метрополитена, пишет mos.ru.

«В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 км линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции «Каховская». В последующие три года предполагается построить еще 58,5 км линий и 25 станций», — сообщил Бочкарев.

Он подчеркнул, что приоритетной задачей для столицы остается завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, также продолжится строительство новой Троицкой ветки и продление существующей Калининско-Солнцевской до аэропорта Внуково.

«Кроме того, мы начнем строительство новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метро, а также участка продления Арбатско-Покровской линии в Гольяново», — отметил заммэра.

Уточняется, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее утвердил программу развития транспортной инфраструктуры на 2022–2024 годы.

Ранее мэр столицы сообщил, что десять станций БКЛ метрополитена Москвы откроются в ноябре. Речь идет о таких станциях, как «Зюзино», «Каховская», «Воронцовская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Новаторская», «Давыдково», «Кунцевская», «Аминьевская» и «Терехово».

Собянин отметил, что ранее никогда такое количество станций одновременно в метро не запускали.

По словам градоначальника, после запуска данных станций надо будет закончить работу над третью масштаба БКЛ. Планируется, что это случится уже в следующем году. Мэр при этом допустил, что часть проекта будет перенесена на первый квартал 2023 года.