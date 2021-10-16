Омбудсмен рассказал о колонии во Владикавказе, где прошли беспорядки

Заключенные в исправительной колонии №1 во Владикавказе за неделю до устроенного бунта объявляли голодовку. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что общался с осужденными, чтобы выяснить причину произошедшего.

«Где-то за неделю до этого (бунта — прим.) там объявляли голодовку, я тогда заходил, общался с ними тоже. Претензии были к ужесточению режима содержания, там начали вводить более жесткие требования закона, в принципе они законные, администрации надо отдать должное», — сказал Цгоев.

По его словам, в ИК есть вещи, которые требуют более внимательного отношения, например материальное обеспечение деятельности колонии, которое не всегда отвечает требованиям.

Цгоев также добавил, что необходимо ввести жесткие требования закона в отношении медицинского обеспечения, материального обеспечения, питания и ряда других вещей.

«Этот баланс, как я понимаю, был нарушен, и все это вылилось вот в такие вещи», — сказал омбудсмен.

Ранее СК РФ возбудил дело об организации и участии в массовых беспорядках в колонии Владикавказа. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Согласно информации следствия, днем 15 октября в ИК №1 УФСИН не менее 200 осужденных приняли участие в массовых беспорядках, они громили и уничтожали имущество колонии.

По данным РИА «Новости», в беспорядках участвовали около 600 человек. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии организовали двое осужденных из-за проведения обысков.