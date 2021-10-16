Сотрудник отеля в Албании рассказал подробности о гибели российских туристов

Регистратор албанского отеля, где были найдены мертвыми четверо российских туристов, рассказал подробности произошедшего. Об этом сообщает Albanian Daily News.

По его словам, туристы прибыли в отель лишь за час до трагедии. Сразу же после этого они пошли в сауну.

Отмечается, что все четверо были родственниками: супруги-пенсионеры, их дочь с супругом. Сотрудник отеля рассказал, что несколько раз пытался дозвониться до гостей, так как перед отправкой в сауну они попросили напитки и фрукты.

Когда регистратор пришел в сауну, то увидел, как один из мужчин сидел на краю бассейна, двое лежали на скамье, а еще один человек лежал на шезлонге. Все были мертвы.

Ранее четверо россиян были найдены мертвыми в отеле, расположенном в деревне Керрет албанского округа Кавая. Среди погибших — двое мужчин и две женщины. Их тела были найдены в сауне отеля.

Правоохранительные органы оповестили о случившемся посольство России в Тиране.

Позднее СМИ назвали их имена: 31-летняя Екатерина Буренкова, 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков и 37-летний Никита Белоусов.