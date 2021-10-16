Посольство России в Албании выясняет обстоятельства гибели россиян

Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых российских туристов, сообщает РИА «Новости».

Помимо этого сотрудники дипмиссии пытаются установить связь с родственниками погибших.

Ранее четверо россиян были найдены мертвыми в отеле, расположенном в деревне Керрет албанского округа Кавая. Среди погибших — двое мужчин и две женщины. Их тела были найдены в сауне отеля. Как сообщают местные СМИ, погибшие россияне находились в сауне дольше разрешенного времени. Предварительной причиной смерти названо удушье.

Правоохранительные органы оповестили о случившемся посольство России в Тиране. По предварительным данным, погибшие находились в Албании в отпуске.

Позднее СМИ назвали их имена: 31-летняя Екатерина Буренкова, 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков и 37-летний Никита Белоусов.