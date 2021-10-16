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Названа предварительная причина гибели в Албании российских туристов

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pixabay.com

Найденные мертвыми в албанском отеле четверо россиян находились в сауне дольше разрешенного времени. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

«Неизвестно, исправно ли работала система вентиляции в сауне и были ли туристы пьяны. Полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал», — говорится в сообщении.

Ранее четверо россиян были найдены мертвыми в отеле, расположенном в деревне Керрет албанского округа Кавая. Среди погибших — двое мужчин и две женщины. Их тела были найдены в сауне отеля.

Правоохранительные органы оповестили о случившемся посольство России в Тиране.

Позднее СМИ назвали их имена: 31-летняя Екатерина Буренкова, 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков и 37-летний Никита Белоусов.

В середине октября подобный инцидент произошел в Турции. Российский турист был найден мертвым на полу в своем номере в отеле на курорте Аланья.

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Происшествия с россиянами за рубежом
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