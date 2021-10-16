Во Владикавказе следователи начали проверку из-за беспорядков в колонии

Следственное управление Следственного комитета в Северной Осетии начало проверку по факту беспорядков в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Других подробностей не приводится.

Волнения вспыхнули в ИК-1 во Владикавказе днем 15 октября, в беспорядках участвовали около 600 человек. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии организовали двое осужденных из-за проведения обысков. В ведомстве отметили, что осужденные попытались дестабилизировать работу ИК и призвали к этому других осужденных, которые поддались на провокацию и принялись ломать ограждения в жилой зоне и выводить из строя камеры видеонаблюдения.

Сообщалось, что в результате бунта в колонии Владикавказа никто не пострадал.

Подобные бунты в колониях происходят постоянно.

Так, в марте этого года в колонии строгого режима в Каменске-Уральском в Свердловской области заключенные устроили бунт. Начальник пресс-службы ГУ ФСИН по региону Александр Левченко рассказал, что несколько человек, «которые привыкли манипулировать другими людьми», нанесли себе незначительные ранения лезвиями.