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Ученые рассказали о диете, уменьшающей риск смерти при опасных заболеваниях

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Ученые из США и Израиля выяснили, что зеленая средиземноморская диета защищает организм от болезней Паркинсона и Альцгеймера и помогает предотвратить раннее старение. Об этом сообщает EurekAlert.

Специалисты утверждают, что рацион, обогащенный фруктами, овощами, цельными зернами, бобовыми и орехами позволит уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В средиземноморской диете нет генно-модифицированных продуктов и искусственных добавок. Исключены также сахар и любые продукты, в котором он есть.

Люди, которые придерживаются такой диеты, вместо привычных многим печений и конфет употребляют сладкие фрукты. Также они отдают предпочтение рыбе и морским продуктам вместо мяса животных и птицы.

Ранее в журнале Movement Disorders появилась статья, в которой исследователи из университета штата Флорида рассказали, что люди с выраженным невротизмом более склонны к развитию болезни Паркинсона.

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