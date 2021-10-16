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Вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации в десятки раз

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Faith Ninivaggi/Reuters

Люди, не получившие вакцину от коронавируса, попадают в больницы в 10-22 раза чаще, чем привившиеся, говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

«Частота госпитализаций среди невакцинированных примерно в 10-22 раза выше, чем среди вакцинированных взрослых, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов с 8 ноября откроют границы для вакцинированных от коронавируса туристов. Ограничения на въезд иностранцев в США — въезжать разрешается только при крайней необходимости — были введены в марте 2020 года, когда Всемирная организация зlравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19.

До этого исследователи из Рокфеллеровского университета в США выяснили, что организм переболевших коронавирусом порождает такие В-клетки памяти, которые способны развиваться и эволюционировать, создавая более мощную защиту от болезни, до года. Развитие клеток при вакцинации продолжается лишь два месяца, отмечают ученые.

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