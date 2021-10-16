Полиция Лондона заявила что убийство британского депутата Амесса — теракт

Убийство 69-летнего депутата британского парламента Дэвида Амесса является терактом. Об этом сообщила лондонская полиция в Twitter.

«Убийство Дэвида Амесса в Эссексе, произошедшее сегодня [15 октября], объявлено террористическим инцидентом. Управление полиции по борьбе с терроризмом возглавит расследование», — говорится в заявлении.

Сообщается, что расследование также выявило потенциальную мотивацию нападавшего — она «связана с исламистским экстремизмом».

Ранее неизвестный нанес Амессу множественные ножевые ранения во время его встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс). Нападавшего задержали. Им оказался 25-летний британец. В настоящее время он находится под стражей.

Через некоторое время депутат скончался.