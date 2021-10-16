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Официального городского волшебника уволили в Новой Зеландии

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Depositphotos

Новозеландскиq город Крайстчерч уволил своего официального городского волшебника, человека по имени Ян Бракенбери Ченнелл, сообщает новозеландское изданиt Stuff.

Крайстчерч — единственный город, в котором с 1982 года был «официальный волшебник».

Сообщается, что 88-летний мужчина работал волшебником 23 года, получал 16 тыс. новозеландских долларов ($11 280) в год за «колдовство» и популяризацию города.

Городские власти заявили, что встретились с волшебником , а также отправили ему письмо, в котором поблагодарили его за его услуги и сообщили о завершении рабочего контракта. Окончательный расчет будет произведен в декабре.

В городском совете заявили, что «решение было трудным».

Сам Ченнелл заявил изданию, что совет «отмахнулся» от него, потому что он якобы не соответствовал современному имиджу города. Он также назвал властей «кучкой бюрократов, у которых нет воображения» и «не думающими о способах продвижения Крайстчерча за рубежом».

Несмотря на разочарование, бывший волшебник пообещал продолжать посещать Центр искусств Крайстчерча, чтобы пообщаться с туристами и местными жителями.

Ранее реально существующий Гарри Поттер рассказал, каково жить с именем сказочного персонажа.

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