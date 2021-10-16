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Украинца оштрафовали на 137 тыс. рублей за лайк в «Одноклассниках»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Житель Путивльского района Сумской области лайкнул сообщение в запрещенной на Украине соцсети «Одноклассники» — за это его оштрафовали на 51 тыс гривен (137,2 тыс. рублей). Об этом пишет портал Новости N со ссылкой на приговор суда.

Сообщается, что мужчина зашел в соцсеть с помощью VPN через смартфон и лайкнул сообщение «о свержении действующей власти в Украине» и объединение ее с Россией и Белоруссией, чем распространил сообщение среди своих 118 виртуальных друзей.

Свою вину нарушитель признал и согласился выплатить штраф.

Весной 2017 году ​президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении российских IT-компаний. В их числе оказались компании «Яндекс», Mail.ru, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». На некоторое время «Одноклассники» смогли обойти блокировку на Украине с помощью обновленной версии мобильного приложения. В 2020 году нынешний президент Владимир Зеленский продлил санкции в отношении российских интернет-сервисов еще на три года

Ранее на Украине женщина в собственной квартире сожгла $3,5 тыс. из-за «голосов в голове».

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