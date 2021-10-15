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Жительница Гомеля выбросила ребенка в выгребную яму туалета

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В отношении жительницы Гомеля, которую подозревают в том, что она выбросила своего новорожденного сына в выгребную яму туалета, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

В публикации отмечается, что инцидент произошел утром 15 октября на улице Герцена. Издание утверждает, что сотрудники МЧС достали младенца из выгребной ямы общественного туалета в пункте заготовки вторсырья. После этого мальчика доставили в реанимацию.

«Сотрудниками милиции по подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя жительница Гомеля, после чего женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь», утверждает СК Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что женщина родила ребенка в туалете, после чего выбросила его в яму с нечистотами.

В отношении гомельчанки возбуждено дело по ч. 1 ст. 14, п. 2 ч. 2 ст.139 (покушение на убийство малолетнего) Уголовного кодекса Белоруссии.

Ранее в городе Славянск-на-Кубани студентка техникума родила в туалете, расположенном во дворе частного дома, задушила ребенка и умерла от потери крови.

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