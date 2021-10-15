СК завел уголовное дело по факту хулиганских действий в Московском метрополитене

Следственный отдел по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по факту хулиганских действий в столичном метро. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«По версии следствия, вечером 12 октября 2021 года в вагоне поезда, который следовал от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, компания мужчин проявила агрессивные действия в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда», — говорится в сообщении ведомства.

В публикации отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России (хулиганство).

В СК по Москве отмечают, что сотрудники ведомства в ближайшее время приступят к необходимым следственным действиям с фигурантами дела.

Ранее участников конфликта в Московском метрополитене привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.