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В Белом доме ничего не слышали об американском эсминце в территориальных водах РФ

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rian_ru/Telegram

Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей ничего не известно об инциденте в Японском море, когда в российские территориальные воды вторгся эсминец Chaffy ВМС Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я пока не располагаю информацией по данному вопросу. Мне необходимо изучить вопрос, прежде чем ответить вам. Я впервые слышу об этом инциденте», — сказала она на брифинге с журналистами.

Ранее Министерство обороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море.

До этого Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров в беседе с «Газетой.Ru» назвал провокацией действия американских военных.

Эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Как уточнили в российском Минобороны, американское судно приблизилось к территориальным водам РФ и попыталось пересечь государственную границу в районе проведения совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2021». Chafee вытеснил большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» ВМФ России.

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