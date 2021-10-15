В Минздрав РФ подали заявку на регистрацию препарата «Мир-19»

Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «Мир-19». Об этом сообщает ТАСС.

«Дата регистрации входящего номера — 14 октября 2021 года. Торговое наименование — «Мир-19». Международное непатентованное наименование — синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)», — говорится в публикации.

Ранее начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства Дарья Крючко заявила, что препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «МИР-19», разработанный в ФМБА, не имеет серьезных побочных эффектов.

По ее словам, первая фаза клинических испытаний завершилась в мае текущего года. Тогда «МИР-19», как отметила представитель ФМБА, продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность.

Она также добавила, что «МИР-19» — это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.