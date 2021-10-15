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Психолог объяснила, с чем связана грусть после секса

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Грусть после секса может быть связана с неудовлетворенным желанием близости, рассказала психолог, сексолог Александра Алексеевская.

Для того, чтобы оба партнера остались довольны, необходим двусторонний эмоциональный контакт, пояснила она.

«Когда после секса этот контакт был прерван или не реализован, нам становится грустно. В таком случае человеку становится плохо, потому что он понимает, что тело просто постукалось с другим телом», — цитирует сексолога портал «Моменты».

Кроме того, грусть после интимной близости может быть связана с тем, что один из партнеров на самом деле ее не хотел, добавила Алексеевская. По ее словам, это происходит, когда человек не может отказать в сексе из-за страха измены.

«Когда мы делаем то, что нам не нравится, психика защищается, и человек начинает испытывать негативные эмоции. После этого приходит обида, грусть и агрессия на партнера или себя», — уточнила специалист.

Ранее ученые назвали гормон, склоняющий женщин к мастурбации.

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