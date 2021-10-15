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Жителей французского города удивила машина, оказавшаяся на крыше остановки

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Gendarmerie du Finisere/Facebook

Жители французского города Плуневентер ранним утром 11 октября наблюдали странную картину, пишет издание Voltage. Легковая машина каким-то образом оказалась на крыше автобусной остановки.

Люди позвонили в полицию и сообщили об увиденном, а пока офицеры ехали по нужному адресу, фотографировали машину и публиковали причудливые снимки в соцсетях.

Сотрудники правопорядка поместили автомобиль на штрафстоянку, после чего начали поиски владельца. Им удалось найти хозяина машины, но связаться с ним не получилось.

«Это для нас какая-то загадка. Мы установили, кто владеет машиной, но не знаем, как она туда [на крышу остановки] попала, а главное зачем и почему», — прокомментировал ситуацию капитан полиции Кристоф Лаваль.

Впрочем, как утверждают местные журналисты, им удалось раскрыть дело. По их информации, между владельцем машины и другим мужчиной возник конфликт. Пытаясь насолить оппоненту, злоумышленник с помощью специальных средств и перетащил авто в необычное место.

Ранее сотрудников полиции из Москвы удивил пассажир метро в костюме Человека-паука. «Супергерой» был остановлен сотрудникам правопорядка для проверки документов.

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