В московском СИЗО напали на врача, подозреваемого в убийстве младенца

На Елену Белую, которая обвиняется в организации убийства младенца в калининградском роддоме, напали сокамерницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Элины Сушкевич, подозреваемой в совершении убийства, Камиля Бабасова.

«Да, это так. Сокамерницы проявили агрессию. Она [Белая] написала заявление в администрацию [изолятора], чтобы разобрались», — рассказал он.

Бабасов добавил, что не знает, насколько сильно пострадала подозреваемая.

Сушкевич в настоящее время также содержится в общей камере, но ее сокамерницы агрессии не проявляют, отметил защитник.

Ранее стало известно об аресте Белой и Сушкевич.

Согласно версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая живого мальчика на 23-24-й неделе беременности. Учитывая недоношенность ребенка, ему надо было ввести дорогостоящий препарат для поддержания жизни, однако подозреваемые не сделали этого. В итоге ребенок скончался.

Дело рассматривалось с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия решила, что нет доказательств относительно того, что младенцу вводили сульфат магния.

Прокуратура в дальнейшем решила обжаловать оправдательный приговор Калининградского областного суда. В мае 2021 года Первый апелляционный суд постановил рассмотреть дело Белой и Сушкевич заново.