Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ложно-отрицательный тест на COVID-19 получили 43 тыс. британцев 15:27
В TikTok добавили «Беззвучный режим» 15:23
Финские власти не пустили в страну двух хоккеистов СКА 15:23
МИД России: маневры на границе Афганистана продлятся столько, сколько потребуется 15:22
В Британии открыли вакансию «моржового детектива» для слежки... 15:19
В России с 17 октября вступит в силу новый порядок вывоза детей... 15:16
Российская команда по Dota 2 выбила чемпионов мира с The International 15:16
Вирусолог Нетесов прокомментировал версию с селекцией людей при COVID-19 15:15
Ребров заявил, что Спаллетти провоцировал скамейку «Спартака» в матче... 15:12
В Свердловской области врачи не подходили к пациенту даже после его смерти 15:10

В московском СИЗО напали на врача, подозреваемого в убийстве младенца

close
100%
Depositphotos

На Елену Белую, которая обвиняется в организации убийства младенца в калининградском роддоме, напали сокамерницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Элины Сушкевич, подозреваемой в совершении убийства, Камиля Бабасова.

«Да, это так. Сокамерницы проявили агрессию. Она [Белая] написала заявление в администрацию [изолятора], чтобы разобрались», — рассказал он.

Бабасов добавил, что не знает, насколько сильно пострадала подозреваемая.

Сушкевич в настоящее время также содержится в общей камере, но ее сокамерницы агрессии не проявляют, отметил защитник.

Ранее стало известно об аресте Белой и Сушкевич.

Согласно версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая живого мальчика на 23-24-й неделе беременности. Учитывая недоношенность ребенка, ему надо было ввести дорогостоящий препарат для поддержания жизни, однако подозреваемые не сделали этого. В итоге ребенок скончался.

Дело рассматривалось с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия решила, что нет доказательств относительно того, что младенцу вводили сульфат магния.

Прокуратура в дальнейшем решила обжаловать оправдательный приговор Калининградского областного суда. В мае 2021 года Первый апелляционный суд постановил рассмотреть дело Белой и Сушкевич заново.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях