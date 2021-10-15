Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ложно-отрицательный тест на COVID-19 получили 43 тыс. британцев 15:27
В TikTok добавили «Беззвучный режим» 15:23
Финские власти не пустили в страну двух хоккеистов СКА 15:23
МИД России: маневры на границе Афганистана продлятся столько, сколько потребуется 15:22
В Британии открыли вакансию «моржового детектива» для слежки... 15:19
В России с 17 октября вступит в силу новый порядок вывоза детей... 15:16
Российская команда по Dota 2 выбила чемпионов мира с The International 15:16
Вирусолог Нетесов прокомментировал версию с селекцией людей при COVID-19 15:15
Ребров заявил, что Спаллетти провоцировал скамейку «Спартака» в матче... 15:12
В Свердловской области врачи не подходили к пациенту даже после его смерти 15:10

Врач раскрыла факторы долголетия

close
100%
Depositphotos

Чтобы сохранить здоровье и прожить долгую жизнь, стоит отказаться от курения, алкоголя, соли, а также много ходить и включить в свой рацион побольше овощей и фруктов, рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.

«Выведен индекс приверженности здоровому образу жизни. На 36% ниже смертность у тех, кто этого индекса придерживается. Из множества факторов выделено пять. Первое — это не курить. Второе — это ходить. Третий показатель — не солить. Четвертое — есть овощи и фрукты. И, наконец, последнее — не злоупотреблять алкоголем», — цитирует ее слова агентство РИА «Новости».

Драпкина также отметила, что женщины в России злоупотребляют выпечкой, но едят мало рыбы и овощей, и это влияет на их здоровье.

«Женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И заболевания, скажем так, онкологические в общем пуле, они находятся на втором, иногда на третьем месте, там в зависимости от статистических отчетов», — пояснила специалист.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, какие продукты опасны для печени.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях