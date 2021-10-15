Врач раскрыла факторы долголетия

Чтобы сохранить здоровье и прожить долгую жизнь, стоит отказаться от курения, алкоголя, соли, а также много ходить и включить в свой рацион побольше овощей и фруктов, рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.

«Выведен индекс приверженности здоровому образу жизни. На 36% ниже смертность у тех, кто этого индекса придерживается. Из множества факторов выделено пять. Первое — это не курить. Второе — это ходить. Третий показатель — не солить. Четвертое — есть овощи и фрукты. И, наконец, последнее — не злоупотреблять алкоголем», — цитирует ее слова агентство РИА «Новости».

Драпкина также отметила, что женщины в России злоупотребляют выпечкой, но едят мало рыбы и овощей, и это влияет на их здоровье.

«Женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И заболевания, скажем так, онкологические в общем пуле, они находятся на втором, иногда на третьем месте, там в зависимости от статистических отчетов», — пояснила специалист.

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