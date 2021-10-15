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В Красноярске буйного пассажира такси задержали с помощью скотча

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Красноярске сотрудники полиции задержали буйного пассажира такси, используя скотч, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

Как сообщается, стражи порядка остановили автомобиль такси для проверки документов. В это время пассажир покинул машину и начал вести себя агрессивно. Правоохранители надели на него наручники, однако мужчина пытался нанести повреждения себе и окружающим, а также попробовал избавиться от находящегося при нем, предположительно, запрещенного вещества.

«Согласно п. 3 ч. 2 ст. 21 ФЗ «О полиции» сотрудники имеют право использовать любые подручные средства для пресечения сопротивления», — сказали в краевом главке.

Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Вещество, от которого пытался избавиться мужчина, направили на исследование. В результате было установлено, что это синтетический наркотик.

Ранее суд в Иркутске приговорил к четырем годам заключения двух бывших полицейских, незаконно применивших электрошокер для пробуждения нетрезвого пассажира такси.

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