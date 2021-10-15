Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Алиев и Самарин ошиблись на каждом прыжке в коротком прокате Budapest Trophy 07:50
Биолог Баранова писала версию об искусственном происхождении COVID-19 07:49
Витория не беспокоится о своем положении в «Спартаке» 07:35
Названы продукты, которые к новогоднему столу нужно покупать уже сейчас 07:26
На Украине заявили о «ясном сигнале» Кремля Зеленскому 07:25
Украинский голкипер хочет покинуть «Реал» 07:21
В России хотят начать производить съедобные бактерии и микроорганизмы 07:20
Загитова спародировала себя после скандала с журналистом 07:05
В Думе предложили ввести налоговую льготу за трудоустройство возрастных... 06:59
Косторная снялась в фотосессии по мотивам фильма «Сумерки» 06:50

На Курской АЭС сработал датчик задымления

close
100%
Petr David Josek/AP

На Курской атомной электростанции сработал датчик задымления в машинном зале четвертого энергоблока, сообщает РИА «Новости».

Сотрудники станции уточнили, что фактически возгорания не было, как и задымления.

«Произошло срабатывание датчика задымления в машинном зале четвертого энергоблока АЭС. Специалисты станции провели обследование – возгорания и задымления не выявлено», — рассказал представитель экстренных служб.

На АЭС уточнили, что работа турбогенератора продолжается в штатном режиме, его остановка не планируется. Сотрудники станции пояснили, что радиационный фон на Курской АЭС соответствует норме, кроме того, начато расследование причины срабатывания датчика задымления.

Ранее первый энергоблок белорусской атомной электростанции подключили к сети.

На втором энергоблоке завершилась «горячая» обкатка реакторной установки. В ходе его испытаний были подтверждены соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях