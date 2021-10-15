На Курской АЭС сработал датчик задымления

На Курской атомной электростанции сработал датчик задымления в машинном зале четвертого энергоблока, сообщает РИА «Новости».

Сотрудники станции уточнили, что фактически возгорания не было, как и задымления.

«Произошло срабатывание датчика задымления в машинном зале четвертого энергоблока АЭС. Специалисты станции провели обследование – возгорания и задымления не выявлено», — рассказал представитель экстренных служб.

На АЭС уточнили, что работа турбогенератора продолжается в штатном режиме, его остановка не планируется. Сотрудники станции пояснили, что радиационный фон на Курской АЭС соответствует норме, кроме того, начато расследование причины срабатывания датчика задымления.

Ранее первый энергоблок белорусской атомной электростанции подключили к сети.

На втором энергоблоке завершилась «горячая» обкатка реакторной установки. В ходе его испытаний были подтверждены соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам.