Гинцбург сообщил об окончании пострегистрационных исследований «Спутника V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пострегистрационнные исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» завершились, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что уже были поданы документы для постоянной регистрации данного препарата.

«Они сейчас рассматриваются», — добавил Гинцбург.

Ранее Гинцбург сказал, что эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма коронавируса SARS-CoV-2 оказалась на порядок выше, чем у зарубежных вакцин.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить «Спутник V» в октябре.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».