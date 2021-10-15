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Американский миллионер получил пожизненный срок за убийство 21-летней давности

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Al Seib/Los Angeles Times/AP

Американский миллионер, магнат в сфере недвижимости Роберт Дарст получил пожизненный срок за убийство Сьюзан Берман 21-летней давности, сообщает газета Los Angeles Times.

В 2015 году, во время съемок документального сериала, Дарст ненароком признался в совершении убийств, когда отошел в ванную комнату и не снял с себя микрофон. В 2000 году он убил свою знакомую Сьюзан Берман в ее доме, чтобы скрыть убийство своей первой жены, которую Дарст убил в 1982 году.

Согласно законам штата Калифорния, обвиняемые, осужденные за убийство при особых обстоятельствах, могут быть приговорены только к пожизненному заключению без права досрочного освобождения или казни.

Состояние Дарста, который владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, в настоящее время оценивается в 100 млн долларов.

Ранее в США миллионера признали виновным в убийстве 21-летней давности.

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